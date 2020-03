La situazione dell’epidemia di Coronavirus nelle case di riposo è fonte di grande preoccupazione per tanti parenti.



A fare il punto sulle Rsa, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio della Provincia, è stato il dottor Enrico Nava.



«Se consideriamo l’andamento tendenziale dei casi nelle Rsa, nonostante l’aumento, si assiste a una curva sempre meno verticale, per cui oggi vediamo che i casi, 376, sono cresciuti rispetto a ieri “solo” di 31 casi».



Si tratta, ha spiegato Nava, di un andamento diverso da quello generale: la curva di crescita si sta appiattendo.



«Sono passati pochi giorni dall’inizio dell’epidemia - ha precisato - e non possiamo dire oggi se si tratti di una tendenza o di un dato casuale, ma questo andamento è confortante».



Nava ha voluto rassicurare anche sui tassi di mortalità. I casi di oggi sono abbastanza limitati (più 3 casi). «Certamente - ha detto Nava - il fenomeno coronavirus incide, ma questi sono luoghi in cui la mortalità è presente. Abbiamo fatto una valutazione, rapportando la mortalità dello scorso anno e quella attuale, e c’è una differenza di pochi numeri. Quindi, nonostante tutto, non ci sembra di poter attribuire al coronavirus un incremento particolarmente elevato di deceduti».