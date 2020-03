Altra tragico bollettino sul fronte del Coronavirus. In Trentino ci sono 7 nuovi decessi - 5 donne e due uomini - per un totale di 35. In aumento anche il numero dei contagi: rispetto a ieri sono 173 in più (110 con il tampone). Il totale dei contagiati sale a 1.480. Tra i morti c'è un altro frate: padre Bernardo Maines di 89 anni.

Il presidente Fugatti: «È una domenica difficile, con nuovi lutti. Sta sparendo una generazione. Gente che ha costruito il Trentino. L'unica notizia buona è rappresentata dai 50 guariti. Le persone ricoverate sono 240, 46 in terapia intensiva. Ci preoccupa la situazione nelle Rsa e la nostra attenzione su quelle strutture è totale».

E aggiunge: «Ringrazio i nove medici pensionati che sono rientrati, speriamo che ne arrivino altri. Ci tengo poi a ribadire l'invito a tutti di non uscire di casa, c'è il ballo il nostro futuro».

Paolo Bordon, il direttore dell'Azienda sanitaria: «Dagli Oss fino ai primari stanno lavorando in maniera splendida. Abbiamo allungato e rivisto certi loro orari. Finora abbiamo fatto complessivamente 3000 tamponi».

L'assessore alla Sanità Stefania Segnana: «Di questi sette decessi, alcuni sono avvenuti negli scorsi giorni ma ne diamo notizia solo oggi perché abbiamo voluto aspettare prima il risultato dei tamponi».