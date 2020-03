Per l'Ordine delle professioni infermieristiche di Trento "la priorità assoluta è garantire la salute e la sicurezza di chi cura i cittadini".

"Noi infermieri e professionisti sanitari - si legge in una nota - stiamo facendo e continueremo a fare il nostro dovere sino in fondo, ma anche le Istituzioni devono fare lo stesso garantendo la nostra salute e quindi quella dei cittadini che assistiamo. Aiutateci a salvare vite. E per farlo garantite subito ai professionisti ed operatori sanitari – infermieri, medici, ma anche chiunque altro si occupi dell'emergenza Covid-19 - gli indispensabili dispositivi di protezione individuale (Dpi)".

È prioritario inoltre potenziare, mantenendo per le assegnazioni il criterio della competenza, le dotazioni di infermieri nei servizi o aree dedicate ai pazienti Covid-19 + per garantire un'assistenza sicura".

"È urgente, infine, cambiare strategia come hanno già fatto Regioni quali Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania ed estendere il tampone ai professionisti sanitari".

La presa di posizione degli inermieri trentini è in perfetta sintonia con quella emenata nei giorni scorsi dai sindacati dei medici.