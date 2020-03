Dopo 10 giorni dall’entrata in vigore dei divieti di spostamento e migliaia di controlli continui alle persone e ai veicoli che si spostano per le nostre strade, tra le nostre città e di serrate verifiche agli esercizi commerciali per accertare il rispetto delle misure di adottate, i carabinieri in Trentino segnalano che sembra che ancora non tutti abbiano capito la serietà della situazione.

Tra le ultime violazioni accertata, i carabinieri segnalano: persone che continuano a camminare sotto braccio e non perché anziani incerti nel procedere. E poi:

• i sette individui che comodamente stavano facendo un pic-nic all’interno di un parco a Mezzolombardo, peraltro inibito da una precisa ordinanza sindacale. Tre di questi, provenienti addirittura da Roverè della Luna e privi dell’autodichiarazione che ne legittimasse lo spostamento;

• una donna di Trento che stava facendo una passeggiata a 10 km. dal domicilio;

• un arcense che si è recata a Trento per l’acquisto di vestiti e scarpe;

• il ragazzo di Martignano che non ha saputo giustificare la sua presenza in via Della Prepositura, dove stava consumando hashish, per cui è stato anche segnalato alla competente Autorità Prefettizia;

• il gestore di un bar di Castello di Fiemme che alle 3 di notte era nel locale.

Tutto ciò ormai non merita più neppure commenti considerato il drammatico periodo, che stiamo vivendo.

Le forze dell’ordine esortano a stare a casa perché è molto più del semplice e riduttivo “non scendere per strada”, questa volta lo stare in casa è l’unica via per ridurre o meglio contenere le perdite, che anche noi stiamo già contando come comunità e cerchiamo di non annoverare in tutte le famiglie.

L’impegno quotidiano dei carabinieri, già con oltre 100 servizi e senza soluzione di continuità, notte e giorno, per ridurre la diffusione del virus, non smetterà finché tutto non sarà nuovamente volto al meglio, senza esimerci dal continuare denunciare - purtroppo - diverse decine di persone al giorno.