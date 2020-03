Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip perché il suocero stava male e poi è morto per il Coronavirus. Ne ha dato notizia oggi il Corriere della Sera.

Il suocero, Ernesto Parli, 76 anni, è morto l’altro giorno, in Svizzera, per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo che aveva contratto il coronavirus. La notizia della scomparsa è stata data dalla FC Chiasso, di cui Parli era era stato presidente tra la metà degli anni 70 e l’inizio degli 80, portando la squadra in Serie A. Signorni, su Intagram, aveva confermato, dicendo: «Purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo».

La conduttrice trentina aveva lasciato in lacrime la casa del Grande Fratello Vip dicendo di dover risolvere questioni importanti.