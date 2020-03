Tutte le patenti con scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 sono valide fino al 15 giugno 2020.



Lo comunica l’Azienda sanitaria trentina precisando che che l’attività della Commissione medica locale per le patenti di guida di Trento e Rovereto è sospesa fino al 29 marzo. I permessi provvisori di guida già rilasciati sono prorogati fino al 31 agosto 2020 da una circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Chi non ha ancora il permesso provvisorio deve invece rivolgersi alla Motorizzazione civile di Trento, inviando una mail a motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it o chiamando il numero 0461 492002. Per comunicazioni urgenti è possibile inviare una mail a medicinalegale.commissionepatenti@apss.tn.it lasciando il proprio recapito telefonico.