Il ristorante-pizzeria è chiuso? Il padrone cucina per un intero reparto (Medicina Nucleare) del Santa Chiara, e consegna a domicilio un pasto completo. Così buono che medici ed infermieri gli fanno una favolosa recensione su Trip Advisor: “La miglior pausa pranzo di sempre”.

Succede a Trento, grazie ai gestori del ristorante pizzeria Lillà di Terlago: il signor Abdellilah (Aldo) e sua moglie Aslane hanno voluto aiutare chi si sta prodigando per l’emergenza coronavirus, ed hanno pensato di fare qualcosa. E così hanno cucinato per lo staff più impegnato del Santa Chiara. In cambio hanno avuto tanta gratitudine e una bellissima lettera di ringraziamento del Primario, oltre a questa simpatica recensione.

Ed il messaggio è passato: “Quando potranno riparire e l’emergenza sarà finita, ricordatevi di andarci: sono persone squisite, e cucinano cose squisite”.

