Nelle ultime 24 ore 4 nuovi decessi da Coronavirus

Nelle ultime 24 ore il Trentino registra 4 nuovi deceduti da Coronavirus (12 il totale). Sono elevati i casi nuovi di contagio («Come ci aspettavamo per questo fine settimana», ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti).



Oggi si contano 138 casi di contagio in più, 70 dei quali sono stati sottoposti a tampone e 68 no («Una scelta dell’Apss, quella di considerare contagiati anche coloro che stanno vicino a contagiati e hanno i sintomi del coronavirus»).

Due dei nuovi contagiati sono minorenni, rispettivamente di 14 e 17 anni, ma non sono gravi e sono a casa.

Questi nuovi casi portanto il totale dei contagi a 857 (533 dei quali sottoposti a tampone).



Le dichiarazioni del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa in corso in questo momento:



«Dai territori ci arrivano richieste di prendere decisioni forti per chi non rispetta le regole. A questo proposito diamo alcune delucidazioni:





le passeggiate non si possono fare dappertutto, ma solo in prossimità delle abitazioni

i sentieri di montagna non sono prossimità

stessa cosa vale per bici: in serata arriverà una ordinanza per la chiusura da domani delle ciclabili

sulle panchine si può sedere una persona sola».



«La gestione dei numeri comincia a essere non facile per noi».



«I punti nascita territoriali potranno essere sospesi nei prossimi giorni, per avere più posti in terapia intensiva».

Paolo Bordon, direttore dell’Azienda sanitaria, ha confermato che da domani sarò sospeso il punto nascita di Cles.

L’assessora alla Salute Stefania Segnana:



«Da oggi le farmacie possono chiudere l’ingresso e dare i farmaci attraverso lo sportello. È una facoltà, non un obbligo».



«I deceduti sono un uomo di Castello Molina del ‘44, un uomo di Lona Lases del ‘37, una donna di Mori del ‘33 e un uomo di Trento del ‘36. Erano tutti ricoverati in condizioni critiche».



«Attualmente abbiamo 464 persone a domicilio, 159 ricoverate presso reparto infettivi, 30 presso la terapia intensiva, ritenuti critici, e 12 ritenuti severi. Abbiamo 20 guariti e 160 persone in Rsa».

Ecco i casi di contagio comune per comune:



Tione di Trento 11Altopiano della Vigolana 4

Ala 3

Alba Penia 2

Albiano 1

Aldeno 6

Andalo 2

Arco 85

Avio 2

Bedollo 1

Baselga Di Piné 2

Besenello 1

Bleggio Superiore 2

Bocenago 3

Bondone 3

Borgo Chiese 32

Borgo Lares 2

Borgo Valsugana 3

Brentonico 7

Caderzone Terme 5

Calceranica 1

Caldonazzo 1

Calliano 3

Campitello di Fassa 10

Campodenno 2

Canal San Bovo 1

Canazei 33

Carisolo 2

Castel Condino 2

Castello-Molina Di Fiemme 9

Cavalese 10

Cavareno 1

Cavedago 7

Cavedine 2

Cembra Lisignago 4

Civezzano 1

Cimone 1

Cis 3

Cles 3

Comano Terme 2

Commezzadura 8

Croviana 2

Dimaro Folgarida 1

Drena 2

Dro 24

Fai della Paganella 1

Giustino 3

Grigno 2

Isera 2

Lavis 7

Ledro 58

Fierozzo 1

Folgaria 3

Levico Terme 9

Lona - Lases 1

Madruzzo 1

Massimeno 1

Mazzin di Fassa 2

Mezzana 4

Mezzocorona 8

Mezzolombardo 11

Molveno 1

Moena 3

Mori 3

Nago 1

Novaledo 1

Ossana 1

Nomi 1

Malé 3

Ospedaletto 1

Peio 2

Pellizzano 2

Pergine Valsugana 55

Pieve di Bono-Prezzo 17

Pinzolo 13

Porte di Rendena 3

Predaia 6

Predazzo 8

Riva del Garda 11

Roncegno Terme 1

Rovereto 24

San Lorenzo Dorsino 3

Sanzeno 3

Segonzano 2

Sella Giudicarie 7

Sen Jan de Fassa 15

Stenico 3

Spiazzo 4

Sfruz 2

Soraga di Fassa 4

Storo 12

Strembo 1

Telve 2

Telve di Sopra 1

Tenno 1

Terragnolo 1

Trambileno 1

Terre d’Adige 2

Terzolas 2

Tesero 6

Tione di Trento 11

Torcegno 2

Treville 1

Trento 137

Ton 1

Valdaone 4

Vermiglio 21

Vignola Falesina 1

Ville d’Anaunia 5

Ville di Fiemme 10

Vigo di Fassa 1