Bloccate e denunciate 13 persone durante centinaia di controlli sul rispetto del divieto di uscire di casa, effettuati ieri in Trentino dai carabinieri.



Una persona originaria di Lasino e residente in Lombardia stava passeggiando a Pergolese; due minorenni, incoscientemente, si sono allontanati da Trento, all’insaputa dei genitori, che erano a lavoro; quattro operai di un cantiere edile di Egna, al momento inattivo, hanno deciso di fare una passeggiata nella zona della Rotaliana; tre giovani, reduci da una festa in casa a Predazzo, erano in paese e sono stati anche denunciati per ubriachezza molesta; tre stranieri hanno dichiarato di essere stati a trovare degli amici poiché avevano avuto la necessità di acquistare prodotti pakistani.



«Non è tollerabile che gli irresponsabili mantengano dei livelli così alti rispetto agli incrementi quotidiani di coloro che risultano positivi al virus. Stare a casa è indispensabile», sottolinea una nota del Comando provinciale dei carabinieri.