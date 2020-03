Anche Radio Dolomiti parteciperà all’iniziativa “La radio per l’Italia ”, venerdì 20 marzo, trasmettendo alle ore 11 l’Inno di Mameli e tre brani che hanno fatto la storia della musica nazionale.



Le radio di tutta Italia si uniscono in un’iniziativa di diffusione comune senza precedenti, come simbolo della lotta contro il Coronavirus: tutto il Paese è invitato a sintonizzarsi sulla propria stazione radio preferita, quella che accompagna ognuno nella propria quotidianità, ad alzare il volume, ad aprire le finestre e uscire sui balconi per cantare tutti insieme, sventolando il tricolore o mostrando un simbolo dell’Italia, per un momento che sia di riflessione e buona speranza per tutti.



L’iniziativa è nata come segnale per dare forza e sostegno a tutti gli italiani in uno dei periodi più complicati della storia. Aderiranno a “La radio per l’Italia ” tutte le principali emittenti nazionali e locali (aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo e all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv).