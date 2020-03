La Provincia ha trasmesso su Facebook un servizio emotivamente molto forte di Retequattro nella rianimazione dell'ospedale di Treviglio in provincia di Bergamo dove la gente muore per spaventare chi ancora non intende rispettare i divieti di uscire di casa. "Non c'è neppure la possibilità di un saluto per i parenti. Dobbiamo arrabbiarci tanto, tanto, tanto con chi non rispetta le regole!" ha detto il governatore Maurizio Fugatti.

Oggi 128 casi in Trentino 719 in totale, crescita attesa. Oggi un decesso in più. 413 a domicilio, 11 nelle rsa. 22 in terapia intensica, 12 guariti. Il deceduto è di Bleggio Supeiore del '27.

Il minorenne che era grave ieri sta migliorando.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha inoltre annunciato che saranno trasferiti in un ospedale Trentino due pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva a Bergamo, un uomo ed una donna. “Non possiamo sottrarci a gesti di solidarietà e responsabilità”, ha commentato Fugatti.

Sono 175 i letti occupati dei 316 a disposizione per il Covit-19 in Trentino. in un giorno solo occupati 37 posti.

ECCO LA DISTRIBUZIONE DEI CONTAGI

Altopiano della Vigolana 4

Ala 2

Alba Penia 2

Albiano 1

Aldeno 4 5

Andalo 2

Arco 82

Avio 2

Baselga Di Piné 2

Bleggio Superiore 2

Bocenago 3

Bondone 3

Borgo Chiese 27

Borgo Lares 1

Borgo Valsugana 3

Brentonico 7

Caderzone Terme 1

Calceranica 1

Calliano 3

Campitello di Fassa 9

Campodenno 2

Canal San Bovo 1

Canazei 22

Carisolo 2

Castel Condino 2

Castello-Molina Di Fiemme 8

Cavalese 9

Cavareno 1

Cavedago 6

Cavedine 2

Cembra Lisignago 4

Cimone 1

Cis 4

Cles 3

Comano Terme 1

Commezzadura 8

Croviana 1

Dimaro Folgarida 1

Drena 2

Dro 21

Giustino 2

Lavis 7

Ledro 51

Fierozzo 1

Folgaria 2

Levico Terme 6

Lona - Lases 1

Madruzzo 1

Massimeno 1

Mazzin di Fassa 2

Mezzana 4

Mezzocorona 5

Mezzolombardo 9

Molveno 1

Mori 2

Nomi 1

Ospedaletto 1

Peio 1

Pellizzano 2

Pergine Valsugana 50

Pieve di Bono-Prezzo 16

Pinzolo 13

Porte di Rendena 1

Predaia 5

Predazzo 4

Riva del Garda 10

Roncegno Terme 1

Rovereto 15

San Lorenzo Dorsino 3

Sanzeno 3

Sella Giudicarie 5

Sen Jan de Fassa 13

Spiazzo 2

Sfruz 2

Soraga di Fassa 4

Storo 9

Strembo 1

Telve 2

Telve di Sopra 1

Termenago 1

Terre d’Adige 1

Terzolas 2

Tesero 2

Torcegno 2

Treville 1

Trento 111

Ton 1

Valdaone 3

Vermiglio 21

Vignola Falesina 1

Ville d’Anaunia 4

Ville di Fiemme 10

Vigo di Fassa 1

Malé 3

Stenico 2

Tione di Trento 11