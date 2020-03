Domenica quasi tutti i supermercati resteranno chiusi in Trentino Alto Adige. Lo hanno deciso per i loro punti vendita Gruppo Poli Orvea, Sait e Famiglie cooperative di consumo, Gruppo Aspiag Despar, Dao Conad e associati, Eurospin, Aldi, Mpreis, accogliendo l’appello e la preoccupazione espressa in questi giorni. «È una scelta che va nella giusta direzione e che permette di tutelare in modo migliore la salute e la sicurezza dei lavoratori dei supermercati che in questa situazione di emergenza stanno dimostrando grande senso di responsabilità», scrivono in una nota le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Si tratta al momento, però, di un provvedimento individuale, cioè legato alle singole scelte delle aziende. La decisione inoltre riguarda solo la prossima domenica. «Per rafforzare questa misura ed estenderla a tutti è importante anche uno specifico intervento delle due Province di Trento e Bolzano, che obblighino tutti alla chiusura la domenica fino a quando non cessa la fase di emergenza legata al contagio», scrivono i sindacati.