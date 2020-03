Il coronavirus irrompe ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale.



Il direttore dell’Apss, che oggi era in conferenza stampa con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, per il consueto punto della situazione sui contagi, ha informato poco fa lo stesso Fugatti che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al tampone.



L’Apss comunica che è già in corso un’inchiesta epidemiologica come da protocollo aziendale.