Il virus non solo è entrato ma sta colpendo duro nelle case di riposo trentine dove ieri all'anziana ospite della Rsa di Bezzecca morta all'ospedale di Arco si è aggiunta nel pomeriggio un'anziana della casa di riposo di Pergine. E' la settima vittima in Trentino del Covid-19 e allunga così la contabilità dei decessi fornita dalla Provincia che ieri si era fermata a 6 alle ore 14.

Ma anche nelle case di cura: notevoli sono i numeri ad Arco per i contagi all'Eremo e a Villa Regina, poi a Pergine, Ledro e Trento.

Resta difficile e complessa la situazione legata al contagio e dalla diffusione del «Coronavirus» (Covid 19) nella struttura residenziale protetta di via Pive a Pergine, dove ieri nel tardo pomeriggio è deceduta un’anziana ospite ottantenne. «Si tratta di una persona già sottoposta a tampone e risultata positiva al Covid 19, che nei giorni scorsi era stata trasferita nel nucleo della Rsa dedicato agli ospiti anziani, la signora si è aggravata improvvisamente, e la morte potrebbe essere avvenuta dopo una crisi respiratoria - precisa il medico Diego Pintarelli presidente dell’Apsp Santo Spirito - Fondazione Montel che gestisce la Rsa perginese - l’esito degli ultimi tamponi ha evidenziato come sono 19 i casi di contagio rivenuti in struttura, tra cui anche tre operatori socio-sanitari (un operatore era stato trovato positivo già in settimana)».

Non sarebbe invece riconducibile al contagio da Coronavirus il decesso di un’ospite di 97 anni entrata in struttura già con patologie importanti, e che presentava condizioni di salute gravi e terminali. Una situazione che resta comunque complessa della struttura protetta perginese, dove sarebbero presenti 19 pazienti positivi in condizioni non gravi (resta grave il primo anziano contagiato al quarto piano), 13 ospiti in osservazione, con nessun caso positivo o febbri nella vicina Rsa di via Marconi.

«Continua l’attenta indagine epidemiologica condotta in stretta sinergia con l’azienda sanitaria trentina - ha precisato il presidente Diego Pintarelli - anche oggi (ieri per chi legge ndr) sono stati effettuati altri tamponi sia al personale sia ad alcuni anziani che presentano sintomi febbrili». Proprio all’esito di tali tamponi potrebbe essere legata ogni altra decisione organizzativa e gestionale della struttura residenziale perginese. «Abbiano solo un anziano con la febbre alta, mentre gli altri ospiti contagiati non sono gravi e non hanno al momento difficoltà respiratorie - precisa Pintarelli - tuttavia in caso di notevole aumento dei casi positivi potrebbero essere adottate altre misure. Non escludo che, si possa pensare a dei limiti più rigorosi all’attività e alla continuità regolare della struttura. Per ora continuiamo a ospitare gli anziani in un apposito nucleo, ma se l’intera struttura verrà coinvolta serviranno opportuni dispositivi di protezione personale per tutti gli operatori socio-sanitari che vi lavorano».

E' stata una domenica tragica. Nella sola giornata di ieri sono morte cinque persone, portando a sette il numero totale dei deceduti. Una delle vittime è Angelico Dell’Amico, il frate di 84 anni che aveva accompagnato ad Assisi il pullman di pellegrini tra i quali si sono registrati i primi contagi trentini. Le altre quattro sono un 87enne di Soraga, una 86enne di Molina di Ledro, la 97enne di Pergine e una 83enne di Pinzolo.

