Proseguono in Trentino i controlli della Polizia per far rispettare le misure emanate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Ieri sono state denunciate 15 persone.

In gran parte sono stranieri fermati e controllati a Trento.

A Riva del Garda sono stati denunciati due cittadini lombardi che avevano preso in affitto un alloggio turistico che avevano trovato su un portale internet.

«Causa anche il bel tempo - afferma il vice questore Salvatore Ascione - registriamo ancora cittadini che incuranti dell’interesse generale e della salute pubblica, con le motivazioni più varie, violano i divieti imposti dalla normativa. La Polizia di Stato, pur non rinunciando alla sua vocazione di prossimità e servizio, eserciterà in modo fermo i compiti assegnatigli dalla legge per la tutela di tutta la collettività».