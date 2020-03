Oggi si sono contati 117 contagi in più (ad ore 14) ovvero 378 totali in Trentino. Di questi 254 sono stati sottoposti al tampone e gli altri no.

I controlli dei carabinieri in Trentino su chi viene trovato in giro senza una giustificata ragione continuano a dare i loro frutti.

É un escalation quotidiana, quella dei numeri dei morti per Coronavirus in Lombardia arrivati ieri a 966, 76 in più rispetto al giorno prima, un numero triplicato nel giro di 5 giorni che ha creato problemi non solo nella gestione dei pazienti ma anche dei defunti.