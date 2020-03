Forte crescita dei contagi coronavirus in Trentino, ma fortunatamente oggi non si registrano decessi,m che restano sempre a due.

Il numero di persone che risultavano contagiate oggi alle 14 è di 261 casi, 88 casi in più rispetto a ieri, cinque le persone guarite, ha detto l'assessore alla salute, Stefania Segnana. Ventidue le persone in terapia intensiva e subintensiva, 58 le persone ricoverate

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha però sottolineato che purtroppo a livello nazionale continuano a moltiplicarsi i casi irrimediabili. "Ieri - ha detto - 250 morti a livello nazionale, con un grande aumento rispetto al giorno prima. Sull'Eco di Bergamo, quotidiano locale, solitamente ci sono una o due pagine dedicate ai necrologi, in questi giorni sonon una decina. Questo significa che bisogna veramente fare attenzione e rispettare tutte le regolem per frenare i contagi.

E invece c'è gente che ancora non si attiene alle direttive emanate. Per esempio c'è chi va a fare la spesa non da solo ma con qualche familiare: non si può, bisogna essere rigorosi, anjche per tutelare le persone che lavorano nei negozi alimentari e consentono al Trentino di andare avanti.

I sindaci nei territori ci dicono che ancora ci sono persone non trentine che hanno raggiunto illegalmente le loro seconde case dopo l'entrata in vigore del decreto sui divieti. A costoro diciamo di tornare nella loro residenza. In Trentino può restare chi è venuto da fuori per lavoro o per curarsi.

A seguito del'accordo fra governo e sindacati sui protocolli protettivi per i lavoratori, preciso che anche noi seguiremo quelle direttive. Sul problema dei cantieri ancora aperti, diciamo che se lo vorranno potranno proseguire il lavoro se il medico di base che li segue è attivo in provincia".

Nell casa di cura Eremo di Arco, sono saliti a 19 i casi di cui 11 fra gli ospiti e otto operatori. A Villa Regina, otto casi, di cui sei fra i lavoratori.

Sul fronte delle strutture sanitarie, il direttore dell'Apss, Paolo Bordon, ha spiegato che i posti di terapia intensiva a Rovereto ora sono tutti e dieci occupati e due pazienti sono stati ricoverati invece al Santa Chiara di Trento. Gli interventi chirurgici programamti negli ospedali di valle, compreso Rovereto, sono sospesi e si lavora solo sull'emergenza coronavirus. Le operazioni necessarie, fuori emergenza virus, avvengono al Santa Chiara.

Sono 14 i letti di terapia intensiva disponibili al Santa Chiara. Altri posti saranno creati negli ospedali periferici, due per esempio ad Arco.

I pazienti, come vediamo dal'esperienza lombarda, in poco tempo possono aggravarsi e necessitare della terapia intensiva.

Il direttore della prevenzione all'Apss ha spiegato che il Trentino si è reso disponibile a partecipare, qualora il ministero la autorizzasse, alla sperimentazione con il farmaco.