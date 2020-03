«Abbiamo varato un piano di chiamata del personale in quiescenza, ai medici che sono andati in pensione negli ultimi 3 anni e li stiamo richiamando tutti per darci una mano per 6 mesi. Stiamo prevedendo anche per assunzioni di medici giovani, dove li troviamo. Oggi abbiamo assunto a tempo indeterminato due biologi per il laboratorio e quindi le azioni che mettiamo in campo sono per implementare queste figure». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trento, Paolo Bordon.

«Cerchiamo soprattutto anestesisti e rianimatori, le figure più preziose, - ha aggiunto - ma anche altre possono essere utili. Stiamo anche accogliendo la disponibilità di strutture private, come l’ospedale San Camillo di Trento, che sta riducendo le attività di tipo chirurgico, per consentire di sfruttare spazi”, ha aggiunto.