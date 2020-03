Quando ci sarà il picco di contagi da coronavirus in Trentino e dunque si registrerà poi una flessione?



Il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Apss, Antonio Ferro, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio inncui sono stati forniti i nuovi dati epidemiologici, ha spiegato che malgrado le nuove e più stringenti misure messe in atto si prevede che il numero dei contagi possa crescere ancora per alcuni giorni, con l'auspicio però che già da mercoledì-giovedì si abbiano i primi frutti delle regole di prevenzione messe in atto (chiusure, limitazioni agli spostamenti eccetera).

"Se i trentini continueranno a comportarsi bene, seguendo scrupolosamente le limitazioni ai movimenti e le altre prescrizioni previste per questo periodo, mi aspetto che si tocchi il masismo all'inizio della prossima settimana e che poi, verso mercoledì o giovedì, le misure draconiane messe in atto comincino a dare risultati.

Sono molto forti e non credo che in questo momento ci sia la necessità di rafforzarle.

Sono fiducioso sul fatto che non sarà necessario creare dei cordoni sanitari in aprticolari zone.

Da un'analisi più approfondita dei dati di oggi, che sono pesanti, emerge tuttavia l'indicazione incoraggiante relativamente al fatto che nei casi più elevati quantitativamente sono concentrati ins trutture, come per quanto riguarda i 25 positivi tutti nella casa di riposo.



L'età media delle persone contagiate resta stabile rispetto ai giorni scorsi, sono circa 600 quelle in quarantena, che continueremo comunque a seguire anche dopo il periodo previsto, allargando l'indagine ai loro contatti, per cercare di fornire un ulteriore aiuto al territorio e aumentare il numero delle persone in isolamento, che in Trentino sono in proporzione molte di più rispetto alla Lombardia".