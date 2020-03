Anche musicisti trentini aderiscono al flash mob sonoro «Concerti alla finestra», nato sui social e in programma oggi alle 18 in varie città italiane che prevede musica e canti affacciati da finestre e balconi per rimanere uniti contro l’emergenza coronavirus. L'invito è anche a riprendere in un video parte del "concerto": mandate i vostri a internet@ladige.it e li diffonderemo.



Il flash mob sonoro «Ovunque tu sia, rallegriamo le città» è partita dalla Fanfaroma, una nota street band delal capitale, e si è rapidamente diffusa in tutta Italia.



«Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani. Venerdì 13 alle 18 in punto tutti gli abitanti d’ Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra… il nostro Paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito!».



Non solo musicisti: tutti possono partecipare: «Chi non sa suonare uno strumento, metta un disco spalancando la finestra. Così, visto che non possiamo uscire a prendere aria, la facciamo entrare in casa».



Per parte sua, il movimento delle sardine lancia un flashmob virtuale per raccogliere fondi per l’acquisto di ventilatori per la respirazione in terapia intensiva e sub-intensiva.



L’iniziativa prevede una serie di sfide online: se il destinatario accetterà e porterà a termine il compito, chi l’ha proposta donerà una cifra dai 10 ai 100 euro alla campagna #maresolidale, partita in questi giorni. Il primo è stato proprio Mattia Santori, volto del movimento antisovranista, che in un video ha sfidato Pif a preparare, cucinare e mangiare un piatto di tortellini: «Se lo farà, donerò 100 euro».



«Ieri notte abbiamo pensato a una nuova iniziativa per provare a coinvolgere tutti coloro che pensano che si possa dare il proprio contributo e di farlo attraverso il buonumore», spiegano le ‘sardinè. Ovvero, «provare a sostenere materialmente il sistema sanitario nazionale è fondamentale, però ci piacerebbe farlo, provando a lanciare anche stimoli che aiutino le persone che stanno a casa a vivere la quarantena con un pizzico di allegria».

Il meccanismo, dunque, è semplice: «Lancia una sfida e vedi chi è disposto a raccoglierla. Scatena la fantasia e metti in palio da 10 a 100 euro in base alla difficoltà della sfida che saranno donati alla campagna #unmaresolidale per l’acquisto di ventilatori per la respirazione per la terapia Intensiva e sub intensiva». E, «i soldi messi in palio da chi lancia la sfida, verranno donati appena la sfida verrà accettata da altre sardine disposte a mettersi in gioco»