Gli odontoiatri del Trentino hanno aderito all’appello per la riorganizzazione dei loro studi che saranno dedicati unicamente alla gestione delle emergenze, «avendo accantonato per ora la normale operatività proprio per contribuire a diminuire al massimo la circolazione delle persone all’interno del territorio provinciale». Lo comunica l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trento.



«Mantenere a disposizione della collettività gli studi odontoiatrici che sono tenuti a protocolli di disinfezione efficaci e validati, con elevati standard di controllo delle infezioni crociate a tutela dei cittadini e degli operatori - di legge in una nota - significa alleggerire ospedali ed ambulatori pubblici da ulteriori incombenze e far dedicare loro ogni risorsa alla cura delle persone contagiate dal virus o con altre patologie gravi».