E' vietato fare jogging e le passeggiate - solo vicino a casa - sono giustificate esclusivamente per i possessori di cane. Per tutti gli altri vale la raccomandazione di stare in casa.

Queste le nuove stringenti interpretazioni del decreto Conte fornite dalle forze dell'ordine anche in provincia di Trento, che stanno effettuando i controlli e applicando sanzioni.

Per i possessori di cane si raccomanda dunque di fare passeggiate brevi e nel raggio di 500-600 metri da casa, senza dunque allontanarsi troppo. Se si entra in un parco vanno rispettate sempre le regole di distanza e non assembramento.

No a jogging e passeggiate anche nei pressi di casa. Si può uscire solo per recarsi al lavoro, al supermercato, negozi di animali, farmacia, medico, edicola o per altri acquisti di stretta necessità.

La bicicletta può essere utilizzata solo come mezzo di trasporto per andare al lavoro o la spesa, non per attività sportive.

L'obiettivo delle misure di contenimento è quello che non ci sia praticamente nessuno in giro o meno gente possibile.

Anche chi si muove a piedi senza un giustificato motivo può essere sanzionato.