Dal 10 marzo i carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno assicurato una costante presenza con oltre 172 equipaggi: i primi controlli per le verifiche del decreto sul contenimento per la diffusione del Covid-19 - si legge in una nota del Comando provinciale - hanno subito evidenziato che molti cittadini non avevano ben chiara la gravità della situazione. Sugli 877 soggetti controllati, 543 hanno rilasciato la prevista dichiarazione, mentre nel totale sono state 31 le persone deferite per violazioni.

A Cavalese sono stati denunciati due giovani fiemmesi, di 24 e 18 anni, recatisi a Verona, un 45enne cembrano trovato al di fuori del Comune di residenza, Sette, invece, i denunciati a Trento, fra cui 4 stranieri, uno dei quali stava rientrando da Bolzano dove era andato trovare un’amica. Denunciato anche un 19enne di Varena trovato fuori dal Comune,

Altri quattro i denunciati a Riva del Garda: un pakistano 32enne di Rovereto, che controllato a Torbole ha dichiarato di voler comprare un telefono a Riva del Garda; due Lombardi ed un residente nella Val Rendena, stavano raggiungendo a Madonna di Campiglio, con l’attrezzatura per sci-alpinismo fissata in bella vista sul tettuccio dell’auto, che hanno cercato di dissimulare delle giustificazioni difficilmente credibili.