In Trentino altri 25 casi di Coronavirus da ieri

Sono a saliti di 25 i casi di contagio da Coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. 28 persone sono ad oggi in ricovero, 43 sono curati a domicilio e 4 in terapia intensiva.

Sono dati aggiornati, come di consueto, alle 14 di oggi. C'è però un guarito in più, a Pergine.



Lo ha detto poco fa, in una conferenza stampa telematica, l’assessora alla Salute Segnana.



Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, ecco i contagi comune per comune:





Trento 27 casi

Albiano 1

Rovereto 2

Commezzadura 3

Cembra e Lisignago 4

Canal San Bovo 1

Vermiglio 4

Giustino 1

Canazei 4

Cavalese 2

Borgo Lares 1

Borgo Chiese 2

Campitello di Fassa 1

Caderzone 1

Pergine 3

Molveno 1

Pieve di Bono Prezzo 4

Bocenago 1

Dro 1

Predaia 1

Castello Molina 2

Brentonico 1

Storo 3

Cis 1

Carisolo 1

San Jean de Fassa 1

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti:



«La situazione è in continuo e costante crescita per quanto riguarda il numero dei contagi. Non sono numeri paragonabili ad altre realtà del Paese, ma l’attenzione deve restare alta e vigilata».



«La ricognizione dei singoli casi ed ella storia dei contagi è sempre più complessa col crescere del numero dei casi. Ribadiamo che l’allerta deve essere alta, perché i numeri sono rilevanti anche in una singola giornata».



«Il messaggio che vogliamo dare è di rispettare le regole date a livello nazionale. Più sono frequenti i contatti fra persone, più cresce il contagio».



«Oggi abbiamo avuto anche una forte presa di posizione da parte del mondo sindacale, e lo considero costruttivo, per un deciso intervento sul totale delle attività».



«La Lombardia ha chiesto misure più incisive, e il governo risponderà. Noi crediamo che iniziative singole dei singoli territori siano sbagliate. È chiaro che se queste iniziative più severe venissero estese a tutte le realtà, noi seguiremo questo percorso. Sapendo che il nostro stato odierno di contagio non necessità di interventi così dura, ma in via preventiva potremmo applicare anche al nostro territorio eventuali nuove regole».



«Ieri sera abbiamo incontrato i sindaci, oggi tavolo tecnico con protezione civile, sindaci e commissariato del governo sulle regole del decreto #iostoacasa».



«Le forze dell’ordine sono al lavoro per far rispettare le direttive. Noi lo facciamo in Trentino in via preventiva».

Sono attualmente tre i casi di persone contagiate da Coronavirus nella Casa di riposo di Pergine Valsugana. Lo ha detto il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia di Trento, Giancarlo Ruscitti, precisando che il problema è gestibile come se le persone fossero a domicilio.

Il direttore dell’Azienda sanitaria, Paolo Bordon, ha illustrato l’iniziativa della raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus.



Bordon ha spiegato: «Abbiamo riscontrato una crescente sensibilità sociale, e questo è bellissimo, di chi vuole dare una mano agli operatori sanitari».



Ecco l’Iban per la raccolta dei versamenti di chi intende donare denaro per favorire l’acquisizione di tecnologie e dispositivi. Questo è molto importante».

IT 96 J0200801802000102416554