Problemi di connessione e rallentamenti in tutta Italia anche in Trentino. Fioccano le segnalazioni di disservizi per la rete TIM, in particolare al Nord e al Centro.

La situazione sembra essere precipitata questa mattina, quando molti utenti hanno tentato l'accesso in vano ad alcuni servizi TIM, come TIM Music.

Su Twitter Tim comunica dove rivolgersi.