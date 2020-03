L'appello social del primario

Dopo molti infermieri che avevano postato la loro foto chiedendo alle persone di essere responsabili e rimanere a casa, è sceso in campo, o meglio in Facebook, anche Giuliano Brunori, direttore della struttura complessa Multizonale di Nefrologia e Dialisi e dell’area medica specialistica dell’Azienda sanitaria.



Ha postato una sua foto con il cartello: «Io resto in corsia per i pazienti, ma tu che puoi resta a casa» e ha aggiunto: «Solo con comportamenti corretti di tutti ce la possiamo fare. Uniti si vince».