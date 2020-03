Hanno già raccolto più di 31mila euro in poche ore su «Gofundme» per aiutare la Terapia intensiva in Trentino. E’ l’iniziativa lanciata dagli studenti dell’Università di Trento.

«Siamo i rappresentanti degli studenti e delle studentesse dell’Università di Trento - scrivono - e abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi per supportare concretamente chi ci sta aiutando giorno dopo giorno: medici, infermieri, oss, personale tecnico ed ospedali, in particolare le terapie intensive. Tutti noi, che amiamo il nostro territorio, dobbiamo fare la nostra parte: è sufficiente un piccolo contributo per aiutare il sistema sanitario trentino. Vanno bene 5€, o anche solo 1€, il prezzo di un caffè. Oltre a questo, è importante che tutti e tutte noi adottiamo comportamenti responsabili e preventivi, minimizzando le occasioni che potrebbero favorire la diffusione del virus, ad esempio aderendo alla campagna #iorestoacasa».

«In queste ore, - scrive Edoardo Meneghini, che organizza la raccolta fondi, - abbiamo avuto modo di contattare la terapia intensiva di Rovereto, con cui siamo tutt’ora in contatto, che si è detta entusiasta dell’iniziativa e da cui stiamo attendendo indicazioni su come procedere. Contemporaneamente, stiamo contattando l’azienda sanitaria e il dirigente del servizio ospedaliero provinciale, per fare in modo che questo processo sia guidato e sorvegliato da tutti gli interlocutori. Qualsiasi aggiornamento verrà pubblicato qui, proprio per garantire la trasparenza, che è fondamentale in questo tipo di iniziative. Intanto, non fermatevi! Donate, condividete, spargete la voce tra amici, famiglia, gruppi sportivi, associazioni di volontariato. Serve la mano di tutti. Insieme, ce la possiamo fare».