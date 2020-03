Anche la Provincia di Trento pubblica il vademecum dei comportamenti da adottare sulla base del decreto nazionale. Indicazioni sanitarie, come sono regolamentati gli spostamenti, cosa cambia per la quotidianità dei cittadini. Sono le misure previste su tutto il territorio nazionale dal nuovo decreto #iorestoacasa firmato ieri sera (9 marzo) dal presidente del Consiglio dei Ministri riassunte in un vademecum.

Tra le novità la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020, le limitazioni negli spostamenti consentite solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Rinnovato l'appello a non recarsi direttamente al Pronto Soccorso ma di telefonare al medico di famiglia o al numero verde 800.867388. Chiamare il 112 solo per le emergenze.