I contagi in Trentino sono saliti a 52, ovvero 14 più di ieri. Diciannove positivi si trovano a Trento, gli altri in distribuiti in vari comuni trentini.

Ci sono 19 persone nel reparto infettivi e 3 in terapia intensiva. Ventotto si trovano al loro domicilio. Due persone sono guarite.

Lo ha comunicato oggi l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana.

Il governatore Maurizio Fugatti ha sottolineato che la crescita quotidiana "inizia ad essere importante". L'Azienda sanitaria farà un report quotidiano alle ore 14.

"La situazione ci porta a dire - ha sottolineato Fugatti - che i primi contagi avevano origine esterna, ma ora con la crescita dei numeri identificare il contagio è sempre più complicato".

Il dottor Antonio Ferro dell'Azienda sanitaria ha precisato che: "La sorveglianza sui casi positivi continua e stiamo aumentando il personale impegnato sulla quarantena. Sarà importante nei prossimi giorni fare un'azione sugli anziani sopra i 75 anni e sui soggetti immunodepressi".

Il governatore trentino ha espresso condivisione rispetto alle misure restrittive decide dal Governo e ha motivato anche in base a queste la decisione di rinviare le elezioni comunali che erano previste il 3 maggio.

In questo momento le persone in quarantena in Trentino sono circa 300.

ECCO LA DISTRIBUZIONE DEI CASI POSITIVI (mancano alcuni Comuni dove non è stato ancora informato il sindaco)

Trento: 19 casi

Andalo: 1 guarito

Albiano: 1

Rovereto: 1

Commezzadura: 3

Cembra Lisignago: 4

Canal San Bovo: 1

Vermiglio: 3

Canazei: 2

Borgo Chiese: 2

Pieve di Bono: 2

Giustino: 1

Caderzone: 1

Pergine: 1

Molveno: 1

Bocenago: 1

Dro: 1

Predaia: 1

Cavalese: 1