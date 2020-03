Sui trasporti pubblici urbani ed extraurbani trentini si potrà viaggiare senza biglietto.

«La Giunta oggi ha formulato indicazioni a Trentino Trasporti e a Trentitalia di prevedere non solo misure per evitare il contatto tra autisti e passeggeri ma anche in biglietteria. E per questa ragione si è stabilito, con ordine di servizio di Trentino Trasporti uscito nel pomeriggio, - ha comunicato oggi il dirigente del Servizio trasporti, Roberto Andreatta, - che l’utente sale a bordo di tutti i mezzi urbani ed extraurbani senza titolo di viaggio. Una misura coerente, non per incentivare gli spostamenti diversi da quelli di necessità. Ma per evitare il più possibile i contatti tra utenza e operatori del trasporto, che siano a bordo dei bus o in biglietteria».

La misura viene soprattutto incontro alle preoccupazioni espresse dai dipendenti pubblici.