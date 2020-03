Per spostarsi nell’Italia blindata per l’emergenza Coronavirus, è necessaria una autocertificazione che comprovi i motivi dello spostamento.



«L’autocertificazione - ha spiegato il premier Giuseppe Conte - è una modalità accolta ormai in generale nel nostro ordinamento giuridico: è possibile se richiesti di giustificare lo spostamento, motivare la ragione. Le dichiarazioni devono essere veritiere. Se ci fosse una dichiarazione non veridica ci si espone a un altro reato che si aggiunge allo spostamento non giustificato. In più c’è la falsa certificazione».



Ecco il modulo per l’autocertificazione da scaricare e stampare: