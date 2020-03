Virus, niente fiera di San Giuseppe, il Comune annulla tutto, Lavis fa lo stesso con la Lazzera

La Fiera di San Giuseppe - in programma per domenica 22 marzo - è rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota del Comune di Trento. Due giorni fa si era già deciso di annullare la Fiera dell’Agricoltura a Trento Fiere in via Bomporto. Ora la decisione ulteriore, niente bancarelle in centro.

Prima del Comune di Trento, oggi alle ore 10, il Comune di Lavis ha annullato la Fiera della Lazzera, che tradizionalmente si svolgeva la domenica successiva (29 marzo). Lo comunica l'assessore Luca Paolazzi.