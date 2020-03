Si fermano gli impianti sciistici in Trentino.



Lo ha deciso questa mattina la giunta provinciale, riunita in seduta straordinaria per affrontare una serie di tematiche sanitarie ed economiche legate all’emergenza Coronavirus.



L’esecutivo tra le varie decisioni ha assunto anche quella relativa alla chiusura - da martedì sera - degli impianti di risalita, al fine di garantire un rafforzamento delle misure per il contenimento dei contagi, dopo le prime disposizioni impartite per evitare concentrazioni di persone non conformi alle disposizioni del decreto governativo.



«La Giunta - si legge in una nota - sta mantenendo costantemente i contatti - oltre che con l’esecutivo di Bolzano e la Regione Veneto - anche con le società che gestiscono gli impianti, fiduciosa nella condivisione di questa scelta».