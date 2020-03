Coronavirus, 8 nuovi casi di contagio in Trentino

Oggi sono 8 i nuovi casi, in Trentino, di persone risultate positive ai test del Coronavirus, che portano il totale a 26. Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore Segnana. I tamponi effettuati oggi sono stati 228; di questi, 181 sono risultati negativi.



Gli otto casi nuovi



Sono tutti casi legati a quelli già emersi ieri.

Il primo è un uomo di Trento, di 62 anni, che si è presentato in pronto soccorso. Sta bene ed è stato rimandato a casa.

Poi c’è un ragazzo del 1999, che era già stato messo in quarantena: ha chiamato ed è stato visitato in casa. Non ha particolari sintomi.

Legate al caso emerso in val di Cembra sono invece due donne, entrambe a casa: anche loro sono state visitate a domicilio e non hanno bisogno di ricovero.

Un quinto caso è qello di un uomo di 69 anni, che si è presentato al pronto soccorso di Trento. Non è legato ai casi di ieri, ma sappiamo che il figlio lavora in Lombardia. La famiglia è stata messa in quarantena e il paziente è ricoverato in rianimazione a Rovereto.

Una donna del 1948 si è invece presentata al pronto soccorso di Tione, è a casa in condizioni stabili e non preoccupanti. Un’altra donna, anch’essa settantenne, sempre di Tione, è stata ricoverata nel reparto infettivi a Trento.

Una donna del ‘64 è stata visitata a domicilio e resta in casa.



Nella stessa conferenza stampa, il presidente Maurizio Fugatti ha fatto il punto dopo la videoconferenza con i ministri Boccia e Speranza sul decreto del governo (Dpcm) approvato nella notte.



«Per noi le tematiche più rilevanti da chiarire sono il tema delle tante persone presenti sul nostro territorio provenienti da Lombardia e dalle province del Veneto oggetto del decreto. La richiesta nostra è stata come dobbiamo comportarci con coloro che sono arrivati prima del decreto e che sono intenzionati a rimanere. La riposta del governo è che queste persone, se intendono tornare a casa, sono ovviamente libere di farlo, se non intendono farlo possono rimanere».



«Tra ieri e oggi c’è stata comunque una forte partenza dal Trentino. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e domani».



«Abbiamo chiesto cosa succede per quei trentini che lavorano nelle zone off limits: la risposta è che per lavoro ci si può spostare verso Lombardia e Veneto. Lo stesso vale per chi deve venire a lavorare in Trentino».



«Nelle prossime ore uscirà una circolare esplicativa sugli spostamenti tra queste aree, che dovrebbe chiarire anche che cosa si intende esattamente per pub».



Impianti sciistici



«L’articolo 1 del Dpcm ne prevede la chiusura, ma non per il Trentino, dove vengono mantenute le regole di rispetto ed equidistanza. Ieri non è piacevole ciò che accaduto, ma nella mattina di oggi è stata fatta una ricognizione su tutte le principali aree, tra le 11 e le 13 e la situazione era regolare. La gran parte degli impianti avevano previsto la creazione delle file di una persona. Oggi insomma, anche per le partenze di ieri e per una maggiore disciplina e maggiore organizzazione, la situazione era diversa».



«Il nostro ringraziamento va a tutti i reparti dei vari ospedali chiamati in causa in questa emergenza, oggi anche Tione».



I casi di contagio



«Ci sentiamo di dire che pur in una situazione che si sta aggravando in termini numerici, l’analisi epidemiologica ci porta a dire che c’è forte collegamento con i casi precedenti e di contatti con l’area lombarda».