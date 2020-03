Anche dall'estero arrivano notizie di contagi da coronavirus contratti durante le vacanze in Trentino: dopo la ragazza di Malta (primo caso dell'isola, era stata in vacanza in Trentino e rientrata a casa passando per Roma), oggi il giornale "Nueva Espana" nella seione della città di Oviedo (Asturie) riferisce che il secondo caso nella regione spagnola è quello di un giovane di 32 anni che era stato in settimana bianca in Trentino (dal 28 febbraio all'1 marzo) con altri sette amici. Al momento il giovane si trova in quarantena precauzionale a casa sua, e non è in gravi condizioni.