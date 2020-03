Il ricorso al Tar non ha portato dove voleva lui, ed ora Agostino Carollo fa una causa civile per il Natale 2018 di Rovereto.

I fatti ormai sono noti. Everness nel 2018 ha vinto il bando per la realizzazione del Natale, e ha organizzato il mercatino e gli eventi collaterali. Per far questo, aveva diritto ad una serie di contributi: in tutto circa 190 mila euro, divisi in due tranche. La prima metà andava liquidata all’inizio, la seconda alla fine.

Carollo e la sua Everness hanno preso i primi 90 mila euro. E hanno proposto ai roveretani e ai turisti il «Festival Natale», decisamente diverso: per vincere il bando Carollo aveva presentato un elenco di eventi, ma non li aveva realizzati. Tra gli artisti che sarebbero dovuti arrivare a Rovereto c’erano Fedez, Boy George, Rovazzi e Subsonica, e invece sono arrivati Spankox (cioé Carollo stesso), Gaia e Luna (le sue figlie artiste), Dreffgold. Insomma, il Comunenon ha pagato la seconda tranche del contributo.

Davanti a questa decisione, Carollo ha protestato in ogni sede. Dalla procura al Tar. Ma è materia civilistica. Ed ecco perché Carollo ha inviato a palazzo l’atto di citazione: perché per decidere chi ha ragione serve una causa civile.