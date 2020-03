Spettacolare incidente, e per fortuna senza gravi conseguenze per l’autista, nella notte sulla tangenziale 235, nei pressi dello svincolo per Lavis (foto Tgr Trento).



Un mezzo pesante, che trasportava pellet, è andato a sbattere contro il guardrail: l’urto è stato violento, tanto da far ribaltare il camion.



Lo schianto, avvenuto intorno alle 3 e mezza di questa notte, ha innescato l’incendio del mezzo che, data anche la natura del carico, è stato avvolto dalle fiamme in pochi istanti.



Per sua fortuna, l’autista ha saputo mantenere il sangue freddo, è riuscito ad aprire la cabina di guida e si è messo in salvo prima di essere raggiunto dalle fiamme.



Poco dopo sono arrivati sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco di Trento e Lavis, che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme, mettere l’area in sicurezza e rimuovere il mezzo incendiato con l’autogrù.