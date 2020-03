Nonni, zie, baby sitter: le famiglie si organizzano per "gestire" l'inattesa vacanza da Coronavirus per le migliaia di bambini e ragazzi trentini che, come nel resto del Paese, resteranno a casa da scuola almeno fino al 15 marzo.

Come state vivendo o "sopravvivendo" a questa emergenza? Raccontateci la vostra giornata tra lavoro, figli e paura del virus.

Mandateci la vostra testimonianza, che potrà magari essere utile anche ad altri genitori e famiglie. Le pubblicheremo sull'Adige.

Potete scrivere all'indirizzo email: internet@ladige.it

o alla posta della pagina Facebook del giornale l'Adige