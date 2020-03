Arriva il settimo caso di positività al virus in Trentino: si tratta di un anziano del capoluogo, fratello della donna di 83 anni che è stata la prima contagiata in Trentino.

In corso gli accertamenti, ma pare che l'uomo abbia contratto il virus dalla sorella, e che non sia fra i partecipanti alla gita in pullman ad Assisi.

Il nuovo malato è ricoverato al reparto infettivi del Santa Chiara, non è in gravi condizioni.

Lo ha reso noto questa mattina l’assessore alla salute, Stefania Segnana, in apertura della seduta del Consiglio provinciale.

«La situazione è sotto controllo», ha sottolineato Segnana aggiungendo che «con la trasparenza e la chiarezza delle informazioni cerchiamo di far passare un messaggio di tranquillità».