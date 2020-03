Firmate oggi dal governatore Maurizio Fugatti le Linee guida della Provincia per l'applicazione in Trentino del decreto di ieri del presidente del Consiglio dei ministri sul Coronavirus.

Viene precisata l'applicazione per quanto riguarda le attività lavorative, lo svolgimento di tutte le iniziative e manifestazioni "per le quali è possibile assicurare la distanza di almeno un metro tra i partecipanti" e le altre prescrizioni previste dal decreto.

Si parla poi degli eventi e le competizioni sportive " tutti devono svolgersi, tanto all'aperto quanto al chiuso, senza presenza di pubblico".

Le associazioni sportive "che non sono tenute a disporre di personale medico" e in generale "per lo svolgimento dello sport di base e delle attività motorie in genere" si ricorda che tutte le persone "non presentino alcun sintomo di malattia, in particolare, febbre, tosse o congiuntivite".

Per le case di riposo si raccomanda un solo visitatore al giorno escluse le persone che "provengono dalle zone individuate come a rischio".

ECCO LE LINEE GUIDA