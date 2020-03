Valanga nella skiarea di passo San Pellegrino: non lontano dagli impianti di Costabella verso le 10.15 una massa di neve ha sfiorato un gruppo di una decina di sciatori.

Secondo le prime indicazioni pare che il gruppo fosse impegnato nel fuoripista: uno di loro è stato travolto dalla neve, senza tuttavia rimanere fortunatamente sepolto.

In questi istanti sono al lavoro gli uomini del Soccorso alpino, per verificare che non vi siano altre persone sotto la valanga. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento.