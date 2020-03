C’è un nuovo caso, il sesto, di contagio da Coronavirus in Trentino.



Si tratta di un uomo di 41 anni, della Val di Non, che avrebbe contratto il virus nell’ambito della sua attività professionale che lo porta a viaggiare spesso fuori Provincia.



L’uomo è ricoverato in isolamento nel reparto di Medicina dell’ospedale di Cles.



Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.



Il paziente è entrato il primo marzo in pronto soccorso a Cles: è stato sottoposto alle procedure di triage previste in questi giorni e gli è stata diagnosticata una polmonite batterica.



È stato fatto il tampone e nel primo pomeriggio di oggi è stato accertato il contagio.



Secondo le prime indagini, si ritiene che il virus sia stato contratto per la frequentazione di persone non trentine, legata all’attività professionale dell’uomo.