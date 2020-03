Sono tanti gli interrogativi, le paure, i dubbi che frullano in testa a tutti noi in questi giorni di grande incertezza sul diffondersi del nuovo Coronavirus.

Le informazioni spesso ci appaiono poco esaustive o contraddittorie, sia sotto il profilo della salute, che degli impatti sociali ed economici del virus.

L'Adige per questo ha deciso di offrire la possibilità ai suoi lettori di inviare le proprie domande o curiosità, alle quali risponderanno gli esperti, a cui ci rivolgeremo di volta in volta in base alla natura delle questioni poste.

Potete inviare le domande all'indirizzo email: internet@ladige.it

o alla posta della pagina Facebook dell'Adige.