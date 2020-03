Salgono a cinque i positivi al Coronavirus in Trentino: sono quattro donne e un uomo. Fanno tutti parte dei 42 pellegrini che hanno partecipato al viaggio in pullman ad Assisi.

Lo ha comunucato questa mattina al consiglio provinciale il governatore Maurizio Fugatti.

Il presidente ha sottolineato con soddisfazione che anche la frequenza nelle scuole trentine è elevata, fatto salvo qualche istituto in cui gli studenti "per motivi rispettabili" hanno fatto una scelta diversa.

L'intervento in aula è stato assai breve, seguito dall'intervento dei consiglieri di Futura, che hanno auspicato comunicazioni del governo provinciale improntate a sobrietà, per evitare di alimentare un'attenzione spasmodica attorno all'epidemia in corso.