Adesso è ufficiale: scuole e università chiuse

AGGIORNAMENTO: il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha appena annunciato che il Trentino si adeguerà alle decisioni nazionali. Le scuole verrano dunque chiuse anche da noi «con rammarico». Il governo, ha spiegato Fugatti, è intervenuto sull’emergenza Coronavirus su un piano, quello della tutela della salute pubblica, che vede le competenze di Roma e quelle dell’autonomia concorrenti. Se si fosse rimasti nel limite di un’emergenza gestita a livello di protezione civile, dove la Provincia ha competenza primaria, si sarebbe forse potuto agire altrimenti. Così non è stato e la Provincia non ha intenzione di aprire un contenzioso con lo Stato su questi temi, vista la situazione.

«Eravamo convinti si potesse provare ad andare avanti con l’apertura, pur con difficoltà oggettive. Dal governo c’è stato un approccio fortemente centralista, di emergenza sanitaria e internazionale, su cui la nostra autonomia non ha competenze. Nostro malgrado ci adeguiamo alle scelte del governo nazionale», ha sottolineato Fugatti nel corso di una conferenza stampa.

«Ad oggi la nostra parte scientifica - ha aggiunto - ritiene che in Trentino la situazione sia ancora sostanzialmente sotto controllo, non endemica. Sappiamo anche che c’è stato un grido di dolore delle categorie economiche trentine che vedono momenti neri e ci avevano pregato che, al di là della questione sanitaria, potessimo fare di tutto per tenere aperte le scuole».

«Ora dobbiamo far capire che il primo punto da cui partire è una riapertura il prima possibile delle scuole», ha aggiunto Fugatti.

Adesso è ufficiale: il governo ha decretato la chiusura delle scuole da domani alla metà del mese di marzo.



La decisione, anticipata nel primo pomeriggio di oggi, è stata confermata.



Spetta alla Provincia di Trento, adesso, che gode di autonomia primaria nel settore dell’istruzione, decidere se recepire in toto le indicazioni di palazzo Chigi.

«Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo», ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.