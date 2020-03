Come previsto, dal mezzogiorno di oggi la intensa perturbazione umida ha portato abbondanti precipitazioni sul Trentino. Se nel fondovalle è stata la pioggia a sferzare le località, la neve è arrivata copiosa in quota. Prima a quite abbastanza elevate, poi dalle ore 17, copn un brusco calo della temperatura, anche fino ai 600-700 metri, interessando il fondovalle della Valsugana, Pergine, Levico e Borgo.

Qualche disagio si è verificato sulle strade: intorno alle 14 un camion senza catene è rimasto bloccato fra Pinzolo e Campiglio, causando lunghe code, poi risolte con l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, che ha attivato il posto di blocco per il controllo delle dotazioni invernali.

Intensa nevicata anche in Val di Fiemme e Fassa, con neve che ha raggiunto i 40 centimetri a Penia. Qui per la Polizia Locale ed i Carabinieri di Fassa è stata una giornata molto impegnativa. La pattuglia della Locale impegnata lungo la SS-346 ha dovuto effettuare un intervento a seguito di sinistro stradale per la fuoriuscita di un veicolo, e in seguito per autobus in transito privi di catene che dopo essersi bloccati impedivano il transito sulla provinciale.

Gli agenti hanno liberato la sede stradale ed elevato sanzioni al Codice della Strada per gli articoli 6 - 7- 79. Il servizio si è concluso pochi minuti dopo le 21 dopo ripetuti interventi di montaggio catene a veicoli dove a bordo vi erano famiglie spaventate causa la forte nevicata.

La perturbazione andrà esaurendosi nel corso di questa notte. Guardate una selezione di 5 video dalle diverse zone del Trentino. (Nella foto, l'auto dei gestori del Rifugio Erterle a Cinquevalli, sopra Roncegno)

LA NEVICATA IN VAL DI FASSA

LA NEVICATA IN PAGANELLA

LA NEVICATA A LEVICO TERME (Video Rizzonelli)

NEVICA A MADONNA DI CAMPIGLIO

A TRET IN VAL DI NON TRATTORI IN AZIONE