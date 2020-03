Agostino Carollo torna all’attacco. Nel mirino, questa volta, la gestione di una selezione pubblica da parte del Centro Santa Chiara.



In un video, Carollo si rivolge direttamente all’assessore competente Mirko Bisesti, al quale dice: «Caro Mirko Bisesti, te la stanno facendo sotto il naso. Hai messo il tuo amico Sergio Divina alla Presidenza del Centro Santa Chiara e il suo cda ha appena approvato un’altra selezione pubblica illegittima, fatta a porte chiuse. Come nel caso della selezione del direttore del Centro, annullata pochi mesi fa, ho scoperto io il trucco, prendendo il tempo di iscrivermi e partecipare alla selezione pubblica del segretario artistico. Ho scoperto così che le prove orali sono state fatte a porte chiuse, facendo entrare i candidati uno alla volta. C’era addirittura un impiegato del Centro che teneva la porta chiusa, impedendo a chiunque di entrare nel locale dei colloqui.

“Abbiamo sempre fatto così” hanno detto quelli della Commissione quando è finalmente arrivato il mio turno».



Nel video Carollo documenta con le immagini il suo “blitz” in occasione della selezione e le sue ripetute richieste di procedere a “porte aperte”.



«Siccome anche i sassi - continua Carollo nel video - sanno che le prove orali delle selezioni pubbliche si devono svolgere (appunto perché pubbliche) a porte aperte, cosa che ho fatto anche scrivere nel verbale, ritengo scandaloso che il Presidente e il cda targato Lega abbiano approvato questa selezione illegittima. Mentre nel resto d’Italia la Lega combatte per la legalità, qui i tuoi amici del Centro Santa Chiara fanno esattamente il contrario, ripetendo come un mantra la giustificazione resa famosa dalla sinistra trentina: “abbiamo sempre fatto così”. Ti assicuro che se fossi stato io il Presidente del Centro una cosa del genere non sarebbe mai accaduta».



La richiesta finale: «Caro Mirko, vista la figuraccia e anche le tue promesse di cambiamento, ti chiedo, per il bene di tutto il settore della cultura e dello spettacolo trentino, di mandare a casa questo cda e nominare persone che sappiano far rispettare la legge».

Selezione Pubblica A Porte Chiuse Video of Selezione Pubblica A Porte Chiuse