Prima trentina contagiata da Coronavirus

Coronavirus, abbiamo il primo contagiato trentino. Si tratta di una donna anziana, di 83 anni, che è risultata positiva al test. Non sarebbe stata in zone a rischio.



La donna è ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’annuncio è stato dato poco fa dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso di una conferenza stampa convocata in serata.

Nella tarda serata di ieri, la donna, 83enne di Trento, si è recata presso il pronto soccorso del Santa Chiara. Alle domande del pre triage la donna ha spiegato di avere una forte tosse: a quel punto è stato seguito il protocollo previsto, con utilizzo di mascherina e utilizzo di una saletta riservata.



Successivamente sono stati fatti esami radiologici e alle 23 la paziente è stata ricoverata con una polmonite.



Seguendo il protocollo dell’Apss, non previsto a livello nazionale, tutti coloro che presentano sintomi di polmonite vengono sottoposti a tampone.



Il test è stato effettuato nella mattinata di oggi. Il risultato ha confermato che si tratta di un caso di Coronavirus. Il caso dovrà ora essere accertato dall’Istituto superiore di sanità, cui sono state inviate le analisi.



Al momento non c’è un chiaro quadro della vita sociale e dei contatti della paziente. Dalle informazioni raccolte, la donna dovrebbe vivere da sola, e in queste ore, tra questa notte e domani, verranno fatte tutte le indagini del caso per ricostruire anche i contatti avuti negli ultimi giorni, per capire se la situazione potrebbe coinvolgere un maggior numero di persone.

Il presidente Fugatti ha spiegato che domani, fatte le valutazioni sui contatti avuti dalla paziente, si faranno le opportune valutazioni sull'apertura delle scuole. Domani, in ogni caso, si andrà in classe regolarmente.

Il direttore del'Apss Bordon ha voluto tranquillizzare tutti su possibili contagi, soprattutto al Santa Chiara.