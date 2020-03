Domani in Trentino riaprono asili, scuole e l'università, ma intanto chiudono i ristoranti.

La paura del Coronavirus, nonostante al momento non vengano segnalati nuovi casi di contagio nella nostra provincia, sta facendo danni e non solo nelle località turistiche dove arrivano disdette.

A Trento, infatti, un grande ristorante cinese il "Wok for You", che si trova sopra Media World a Trento Nord ha esposto oggi un avviso alla clientela con cui annuncia la chiusura per quindici giorni-

Vi si legge: "Gentili clienti, ci spiace informarvi che per via della situazione generale venutasi a creare abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla comunità chiudendo temporaneamente dall'1/3 al 15/3. Vi ringraziamo per la comprensione".

Ci sono poi altri esercizi commerciali che invece rispondono al virus con la fantasia e l'ironia. E' il caso del Bar Elisabetta in via Vittorio Veneto, che ha esposto oggi sui tavolini un cartello con scritto: "Contro il Virus fobia basta un cenno e arriva il caffè da portar via". Il bar infatti si è organizzato per dare ai clienti il caffè in bicchierini monouso da asporto.

L'idea è piaciute e almeno, spiega la titolare, strappa un sorriso.