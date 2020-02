L’elenco degli interventi dei soccorritori sulle piste da sci trentine sembra a volte un vero e proprio bollettino di guerra. Anche se spesso, per fortuna, le conseguenze degli incidenti non sono drammatiche.



Il copione si sta ripetendo anche oggi, con decine di richieste di intervento un po’ in tutti i comprensori sciistici della provincia: Madonna di Campiglio, Rodella Pordoi, val di Fassa, Folgaria, San Martino di Castrozza, Pejo, passo del Brocon e Presena.



L’episodio più grave si è verificato ad Andalo, in Paganella, dove l’elicottero con a bordo l’équipe di rianimazione è intervenuto per uno scontro tra due sciatori. I due feriti, che non sarebbero in condizioni critiche, sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento.



Se l’è vista brutta anche uno sciatore caduto sulle piste di Madonna di Campiglio, in zona Patascoss, anch’egli soccorso dall’elicottero.